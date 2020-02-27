Каталония заинтересована в создании с Беларусью предприятий по переработке сельхозпродукции

27 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Каталония заинтересована в создании совместных с Беларусью предприятий по переработке сельхозпродукции. Об этом сообщил сегодня директор агентства Prodeca, которое занимается продвижением каталонской сельхозпродукции, Рамон Сентмарти на встрече с директором Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерием Садохо, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каталония не только известный туристический центр, это также самый развитый сельскохозяйственный регион во всей Европе. Основная цель пребывания нашей делегации здесь - изучить возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства, а также создания совместных предприятий", - сказал Рамон Сентмарти.

По его словам, Каталонии также интересно сотрудничество в логистической сфере. "Барселона является стратегическим хабом, у которого имеются связи с Африкой, Ближним Востоком, азиатскими странами. В Каталонии есть высокоразвитый порт, через него мы поддерживаем торговые отношения практически со всеми странами мира. Минск также является своего рода стратегическим центром. Поэтому Беларусь представляет интерес не только с точки зрения внутреннего рынка, но и как точка выхода на новые для нас рынки", - пояснил Рамон Сентмарти.

Заместитель министра сельского хозяйства, животноводства, рыбной ловли и продовольствия Каталонии Кармел Модол и Брисоли считает, что у Беларуси и Испании есть большой потенциал для развития отношений. "Каталонию, помимо гастрономии, интересует сектор сельскохозяйственного машиностроения и деревообработки", - сказал он.

Как рассказал почетный консул Беларуси в Барселоне Кристиан Балселлс Наварро, сейчас рассматриваются вопросы поставки каталонской продукции (вина, фруктов, масел) на белорусский рынок. Кроме того, возможен розлив масла, вина на белорусских предприятиях. Консул также упомянул о возможном производстве мармелада из каталонских яблок в Беларуси.

Валерий Садохо в свою очередь отметил, что белорусская сторона также заинтересована в создании совместных предприятий по переработке сельхозпродукции на своей территории. В частности, Гомельский жировой комбинат ищет такого партнера. "Испания - это один из крупнейших производителей качественного оливкового масла. Мы заинтересованы в создании совместного предприятия с испанскими компаниями по розливу масла в Беларуси и выходу на рынки с этим продуктом. Мощности нашего завода достаточно большие, поэтому мы могли бы в полном объеме обеспечить белорусский рынок оливковым маслом с помощью испанских коллег", - пояснил первый заместитель директора Гомельского жирового комбината Игорь Можанов.

Во время визита в Беларусь делегация из Каталонии планирует посетить Минский тракторный завод, а также Минский завод игристых вин.

Сегодня основные позиции белорусского экспорта в Испанию - мебель, стекловолокно, льняные ткани, строительные конструкции. Из Испании поставляются фрукты, металлоконструкции, лекарства, овощи, вина и другая продукция.-0-