Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь - посол

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, этот вопрос недавно обсуждался на уровне правительств двух стран. Об этом сегодня журналистам сообщил посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, передает корреспондент БЕЛТА.

Ермухамет Ертысбаев рассказал о недавней встрече премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, министра энергетики Каната Бозумбаева, первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина. "Целый день посвятили вопросам поставок, - отметил посол. - Мы готовы поставить нефть на НПЗ Беларуси". При этом дипломат напомнил о необходимости согласовать вопрос по транзиту с Россией.

По словам посла, в Казахстане ожидают осенью этого года Президента Беларуси Александра Лукашенко с официальным визитом. "Этот визит, вне всякого сомнения, выведет белорусско-казахстанские отношения на качественно новый уровень, закрепит существующие договоренности", - убежден Ермухамет Ертысбаев. Он обратил внимание, что только Беларусь и Казахстан на постсоветском пространстве имеют соглашение о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. Тесные контакты установлены между государственными органами, неправительственными организациями и институтами, развивается политическое, экономическое, гуманитарное сотрудничество.

Посол Казахстана принял участие в экспертной встрече, которая состоялась на базе Белорусского института стратегических исследований. Здесь обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, повестка предстоящего в Бишкеке саммита ШОС (Казахстан является ее членом, у Беларуси - статус наблюдателя). Эксперты также подвели итоги президентской избирательной кампании в Казахстане, обсудили еще ряд вопросов.-0-