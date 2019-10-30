Казахстан готовит крупную торговую миссию в Минск

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан готовит в январе 2020 года крупную торговую миссию в Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Казахстана.

"По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в целях наращивания экспорта на рынок Беларуси в январе следующего года Министерство торговли и интеграции организует торгово-экономическую миссию в Беларусь, которую возглавит министр торговли и интеграции Бахыт Султанов", - отметили в пресс-службе.

Министерством торговли и интеграции Казахстана проанализирована структура белорусского импорта и текущий казахстанский экспорт в Беларусь. По итогам анализа определен перечень из 44 товарных позиций на сумму порядка $300 млн для поставок казахстанской продукции в Беларусь.

По данным Минторговли, большим потенциалом для казахстанского экспорта в Беларусь обладает металлопрокат. Казахстан также может увеличить поставки таких товарных позиций, как продукция АПК (макароны, рис, кондитерские изделия), изделия из меди, стройматериалы.-0-