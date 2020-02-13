Казахстан обещает обеспечить равные права для производителей сельхозтехники из стран ЕАЭС

13 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Казахстан пообещал скорректировать нормативно-правовую базу, чтобы обеспечить равный доступ на свой рынок для производителей из всех стран Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Во время состоявшихся в Департаменте промышленной политики ЕЭК консультаций по введению в Казахстане утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику достигнута договоренность о корректировке соответствующего нормативно-правового акта", - отметили в пресс-службе.

Этот документ, закрепляющий изъятия, которые позволяют не уплачивать в Казахстан утилизационный сбор отдельным иностранным производителям сельхозтехники, по мнению российских и белорусских экспертов, ставит производителей стран ЕАЭС в неравные конкурентные условия с зарубежными изготовителями сельхозтехники. "В качестве примера белорусские эксперты привели расчеты, иллюстрирующие большую привлекательность для казахстанских сельхозпроизводителей конечной цены на сельхозтехнику производства третьих стран, чем на технику производства Беларуси (сравнивались американские трактора Massey Ferguson MF-6700 и белорусские BELARUS 1221.2)", - заявили в ЕЭК.

В свою очередь представитель российской ассоциации "Росспецмаш" констатировал, что введение утилизационного сбора приостановило с начала года поставки в Казахстан российской сельскохозяйственной техники, из-за чего производители потеряли около 100 млн российских рублей. Эта ситуация негативно влияет и на предприятия Кыргызстана - поставщиков комплектующих для белорусской и российской сельхозтехники.

"С учетом состоявшегося обсуждения представитель Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана согласился начать процедуры по корректировке приказа №95, тем самым обеспечив равные условия доступа на рынок для производителей сельхозтехники ЕАЭС и стран дальнего зарубежья", - добавили в ЕЭК.-0-