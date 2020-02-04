Казахстан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Беларусь

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Казахстана организует для белорусской стороны встречи с местными ресурсодержателями с целью переговоров о возможных поставках нефти в Беларусь. Об этом сообщил сегодня журналистам казахстанский министр энергетики Нурлан Ногаев, информирует ТАСС.

"Наша позиция - диверсификация поставок, министерство занимается организацией политики (в этой сфере. - Прим ТАСС). На сегодняшний день прорабатывается вопрос подписания соглашения о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов. После подписания данного соглашения белорусская сторона имеет возможность приобретать у нас нефть. Мы на сегодняшний день как министерство организовываем им встречи с ресурсодержателями по их просьбе", - сказал он.

Нурлан Ногаев не стал уточнять, с какими именно ресурсодержателями ведутся переговоры. "Мы не занимаемся поиском поставщиков - это коммерческий вопрос", - пояснил он. Глава Минэнерго Казахстана отметил, что соглашение о поставках нефти в Беларусь находится на согласовании в госорганах.

Как сообщалось, делегация концерна "Белнефтехим" на этой неделе посетит Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти. Такая договоренность была достигнута во время встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Алматы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан.-0-