29 октября, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстан планирует поставлять в Беларусь от 1 до 3,5 млн т нефти и нефтепродуктов в год, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Мы на прошлой неделе с белорусской стороной парафировали соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь и в целом о сотрудничестве в этой отрасли. Основные принципы все готовы. Мы внутригосударственные процедуры пройдем, потом кого-то уполномочим, то есть мы подпишем, они подпишут, дальше на ратификацию отправим", - пояснил Канат Бозумбаев.

Он сообщил, что на прошлой неделе в Москве провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком. "В пятницу и субботу я провел переговоры с Новаком по ряду вопросов и рассказал ему, что в целом мы по принципам с белорусами договорились. Теперь "Белнефтехиму" нужно провести коммерческие переговоры с нашими компаниями. Мы предполагаем, что это в основном компании, которые работают на принципах СРП (Соглашения о разделе продукции. - Прим. БЕЛТА) и ТШО ("Тенгизшевройл". - Прим. БЕЛТА), поэтому как проведут переговоры, можно будет об этом говорить. От 1 до 3,5 млн т нефти и нефтепродуктов в год, пока так", - добавил Канат Бозумбаев.

Глава Минэнерго также отметил, что российская сторона нормально отреагировала на это соглашение. "Никакой негативной реакции нет. У нас хорошие отношения с российскими коллегами", - подчеркнул министр.-0-