Казахстан предлагает Беларуси наращивать сотрудничество в АПК и вместе продвигаться на рынке Китая

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан имеют потенциал для усиления взаимодействия в агропромышленной сфере. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил премьер-министр, сегодня в Минске состоялись переговоры с новым руководителем белорусского правительства Романом Головченко, и они прошли очень конструктивно. "Мы наметили новые сферы, где у нас есть потенциал, но он не реализован. В частности, в агропромышленном комплексе. Мы знаем высокий уровень компетенции белорусских аграриев и предложили работать вместе, ведь рядом у нас огромный рынок Китая", - сказал он.

Аскар Мамин подчеркнул, что Беларусь и Казахстан связывают особые отношения, которые обусловлены стратегическим партнерством двух стран, близостью народов и хорошими личными отношениями между лидерами обоих государств. "Это тот фундамент, на котором сегодня строятся и развиваются наши отношения", - подчеркнул он. Задачу правительств премьер-министр видит в исполнении договоренностей, достигнутых на высшем уровне. "Мы будем дальше работать в этом направлении", - добавил он.

Руководитель правительства поблагодарил главу белорусского государства за радушный прием в Минске и передал ему приветствия от первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и действующего Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.-0-