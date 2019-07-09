Казахстан предоставил национальный режим поставщикам из ЕАЭС при госзакупках лекарств и медизделий

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Казахстан принял решение о предоставлении национального режима поставщикам из государств - членов Евразийского экономического союза при размещении госзаказа на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Ранее при осуществлении государственных закупок по этим товарным позициям были установлены преференции только для производителей Казахстана. Поставщики из стран ЕАЭС не имели возможности стать победителями торгов в случае участия в них казахстанских производителей", - отметили в ЕЭК.

Коллегия ЕЭК в апреле рассмотрела этот вопрос и предложила Казахстану устранить препятствие. Казахстанская сторона внесла поправки в законодательство, предоставив аналогичные права для производителей из государств - членов ЕАЭС. "Коллегия комиссии рассматривает решение как поступательное движение на пути создания общего рынка ЕАЭС с равными условиями конкуренции при осуществлении государственных закупок", - добавили в пресс-службе.-0-