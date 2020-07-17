Казахстан призывает решить вопрос свободного перемещения товаров в ЕАЭС

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийскому экономическому союзу необходимо принять комплексные решения для обеспечения свободного перемещения товаров между странами, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня имеются проблемные вопросы при перемещении товаров между нашими странами. По инициативе казахстанской стороны на прошедшем совете был создан специальный комитет для урегулирования разногласий в этой сфере. Мы очень рассчитываем, что итогом работы комитета станут комплексные решения, обеспечивающие свободное перемещение товаров и соблюдение экономических интересов сторон", - сказал Аскар Мамин.

По его мнению, фокусом совместной работы стран ЕАЭС должны стать усилия по устранению существующих барьеров и недопущению новых. Премьер-министр отметил, что с начала работы ЕАЭС страны договорились о применении интегрированной информационной системы союза, для ее реализации разработано 88 общих процессов. Из них сегодня 19 процессов введены в действие. При этом он обратил внимание, что своевременный и качественный обмен информацией позволит решать проблемные вопросы взаимодействия в сферах ветеринарного, санитарного, фитосанитарного, транспортного и таможенного контроля.

Аскар Мамин призвал ускорить интеграцию национальных систем в этих сферах, что позволит упростить условия экспорта, увеличить объем взаимной торговли, снизить административные нагрузки на бизнес, а также обеспечить контроль перемещаемых товаров.

Нынешний экономический кризис, по его словам, является не только вызовом для экономик стран ЕАЭС, но и возможностью. "Мы не должны забывать про наши долгосрочные цели и задачи. Наша совместная работа в ЕАЭС позволит не только смягчить последствия кризиса, но и создать условия для формирования фундаментального фактора долгосрочного роста", - считает он.-0-