Казахстан призывает решить вопрос свободного перемещения товаров в ЕАЭС

Проект БелТА
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 17 июля 2020
Минск Переменная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:04 Рачков: депутаты должны активнее участвовать в создании новых высокооплачиваемых рабочих мест Общество
17:03 "Славянский базар в Витебске" - яркие моменты фестиваля Культура
16:55 Новое оборудование на "Мостовдреве" позволит увеличить выпуск фанеры на 10-15% Экономика
16:50 "Минск" стал первым финалистом чемпионата Беларуси по хоккею на траве Спорт
16:49 Санэпидслужба назвала 13 пляжей по Беларуси, где купаться запрещено Общество
16:41 Движение по улице К.Цеткин в Минске временно ограничат Регионы
16:38 Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации с заявками почти на $200 млрд Экономика
16:34 Пашинян: проблемы в развитии ЕАЭС удастся решить, если на это будет политическая воля Политика
16:28 Программа Игр в Токио после их переноса не изменится Спорт
16:25 Рекордный урожай зеленого горошка вырастили в Быховском районе Регионы
16:24 Изменена схема движения большегрузов через белорусско-польскую границу Общество
16:23 Принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского девелопера В мире
16:22 Лукашенко на встрече с Пашиняном: много проблем в ЕАЭС, мы не выполнили то, о чем договаривались Президент
16:20 Казахстан призывает решить вопрос свободного перемещения товаров в ЕАЭС Экономика
16:14 Подгузов: проекты по цифровизации экономики в ЕАЭС крайне актуальны на современном этапе интеграции Экономика
15:49 Опрос: треть людей в мире говорит о равной оплате труда мужчин и женщин в их странах В мире
15:45 Ефремов: наша Великая Победа нуждается в защите Общество
15:42 "Эмоции хлестали через край" - белорусские атлеты об Олимпиаде-80 Спорт
15:25 Объем промпроизводства "БЕЛДЖИ" в I полугодии вырос на 11,3% Экономика
15:22 ФОТОФАКТ: Фестивальный Витебск - второй день "Славянского базара" Регионы
15:20 Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Ереване в октябре Экономика
15:17 Подписание стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года ожидается осенью в Минске Экономика
15:16 В Узбекистане разработали приложение для социального дистанцирования В мире
15:11 В Брестском районе мотоцикл врезался в мусоровоз: погибли два человека Происшествия
15:08 Татьяна Шаракова выиграла групповую гонку на этапе Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе Спорт
15:03 В Минске для лечения пациентов с COVID-19 пока остаются задействованными четыре больницы Регионы
15:00 Люди хотят спокойно работать и улучшать результаты своего труда - директор сельхозпредприятия Регионы
14:56 Жилье для многодетных и развитие агрогородков: Лискович встретился с жителями Щучинского района Регионы
14:35 Около 40% жителей Стокгольма приобрели иммунитет к COVID-19 В мире
14:32 На ЦТ по физике три абитуриента набрали 100 баллов Общество
Все новости
Все новости
Экономика
17 июля 2020, 16:20

Казахстан призывает решить вопрос свободного перемещения товаров в ЕАЭС

Аскар Мамин
Аскар Мамин

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийскому экономическому союзу необходимо принять комплексные решения для обеспечения свободного перемещения товаров между странами, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня имеются проблемные вопросы при перемещении товаров между нашими странами. По инициативе казахстанской стороны на прошедшем совете был создан специальный комитет для урегулирования разногласий в этой сфере. Мы очень рассчитываем, что итогом работы комитета станут комплексные решения, обеспечивающие свободное перемещение товаров и соблюдение экономических интересов сторон", - сказал Аскар Мамин.

По его мнению, фокусом совместной работы стран ЕАЭС должны стать усилия по устранению существующих барьеров и недопущению новых. Премьер-министр отметил, что с начала работы ЕАЭС страны договорились о применении интегрированной информационной системы союза, для ее реализации разработано 88 общих процессов. Из них сегодня 19 процессов введены в действие. При этом он обратил внимание, что своевременный и качественный обмен информацией позволит решать проблемные вопросы взаимодействия в сферах ветеринарного, санитарного, фитосанитарного, транспортного и таможенного контроля.

Аскар Мамин призвал ускорить интеграцию национальных систем в этих сферах, что позволит упростить условия экспорта, увеличить объем взаимной торговли, снизить административные нагрузки на бизнес, а также обеспечить контроль перемещаемых товаров.

Нынешний экономический кризис, по его словам, является не только вызовом для экономик стран ЕАЭС, но и возможностью. "Мы не должны забывать про наши долгосрочные цели и задачи. Наша совместная работа в ЕАЭС позволит не только смягчить последствия кризиса, но и создать условия для формирования фундаментального фактора долгосрочного роста", - считает он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕАЭС ЕЭК заседания Казахстан
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото холдинга Borwood Новое оборудование на "Мостовдреве" позволит увеличить выпуск фанеры на 10-15%
Михаил Мясникович Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации с заявками почти на $200 млрд
Фото из архива Подгузов: проекты по цифровизации экономики в ЕАЭС крайне актуальны на современном этапе интеграции
Фото из архива Объем промпроизводства "БЕЛДЖИ" в I полугодии вырос на 11,3%
Никол Пашинян во время заседания Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Ереване в октябре
Роман Головченко. Фото из архива Подписание стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года ожидается осенью в Минске
Главное
Никол Пашинян и Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко на встрече с Пашиняном: много проблем в ЕАЭС, мы не выполнили то, о чем договаривались
"Славянский базар в Витебске" - яркие моменты фестиваля
Руммо: Беларусь выбрала правильную тактику борьбы с COVID-19
Удача "на крючке"! Кто выиграл большие деньги в 144-м туре игры "Удача в придачу!"
Топ-новости
Беларусь продолжает переговоры с "Газпромом" о снижении цены на газ в 2020-2021 годах - Минэнерго
В Беларуси выздоровели и выписаны 57 370 пациентов с COVID-19
Строительство дома, санация предприятия - Снопков провел прием граждан в Буда-Кошелево
Промышленность Беларуси начинает восстанавливаться - Червяков
Санэпидслужба назвала 13 пляжей по Беларуси, где купаться запрещено
Многофункциональные комплексы "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев": все для работы, бизнеса и жизни!
Движение по улице К.Цеткин в Минске временно ограничат
В Минске для лечения пациентов с COVID-19 пока остаются задействованными четыре больницы
До +29°С ожидается в Беларуси 18 июля
Изменена схема движения большегрузов через белорусско-польскую границу
"Эмоции хлестали через край" - белорусские атлеты об Олимпиаде-80
Объем промпроизводства "БЕЛДЖИ" в I полугодии вырос на 11,3%
Лавринович провел прямую линию в Щучине: многие из обращений решены на месте
Благодарность Президента вручена коллективу СПК "Свислочь" из Гродненского района
Макей вручил главе посольства США нагрудный знак отличия органов дипслужбы Беларуси
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.