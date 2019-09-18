18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан рассчитывает на увеличение товарооборота с Беларусью, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев во время встречи с первым заместителем премьер-министра Беларуси Александром Турчиным, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Аскара Бейсенбаева, потенциал торгово-экономических отношений Беларуси и Казахстана реализован не полностью. Нужно увеличивать объем товарооборота между двумя странами. В числе перспективных направлений взаимодействия посол назвал создание совместных предприятий, совместный выход на рынок Китая.

"Сотрудничество Беларуси и Казахстана находится на высоком уровне. В этом году взаимный товарооборот, наверное, перешагнет за $900 млн, приближаемся к $1 млрд, - сказал Александр Турчин. - Но у нас есть целый ряд общих тем, проектов, по которым мы можем совместно поработать и еще больше увеличить эту цифру. Думаю, мы предложим, чтобы Казахстан стал в некотором роде нашей опорной точкой в регионе и оттуда шел экспорт совместных товаров. Сейчас работаем над этим и позже обсудим конкретные предложения".

Первый вице-премьер отметил, что стратегическое сотрудничество Беларуси и Казахстана развивается. Готовится визит в Казахстан Президента Беларуси Александра Лукашенко, предстоит заседание белорусско-казахстанской межправкомиссии. По словам Александра Турчина, нужно обсудить и урегулировать ряд вопросов. В их числе - соглашение в нефтяной сфере, возможное приобретение Казахстаном акций "Гомсельмаша", беспилотники, грузоперевозки.

Договорно-правовая база сотрудничества Беларуси и Казахстана включает более 65 межгосударственных, межправительственных и ведомственных международных договоров. Основополагающим документом является Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. Беларусь предоставляет национальный режим в отношении товаров из Казахстана в соответствии с Договором о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года и Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. По объему белорусского экспорта Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров страны. В январе-июле 2019 года товарооборот Беларуси и Казахстана составил $549,4 млн (рост на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го), в том числе белорусский экспорт - $458,3 млн (рост на 1,3%). Среди основных позиций экспорта в Казахстан в текущем году - тракторы и седельные тягачи, машины для уборки сельскохозяйственных культур, грузовые автомобили, мебель, молоко и молочные продукты, сахар, говядина.

Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включает более 40 субъектов, созданных с участием белорусского капитала, а также свыше 170 субъектов дилерской сети. Функционируют восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования.-0-

Фото Оксаны Манчук