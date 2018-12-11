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Казахстан видит большие перспективы сотрудничества с Беларусью в транспортно-логистической сфере

Экономика 11.12.2018 | 21:23
Фото из архива
Фото из архива

11 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Казахстан видит большие перспективы сотрудничества с Беларусью в транспортно-логистической сфере. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол обратил внимание, что Казахстан и Беларусь задействованы в железнодорожной схеме контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа-Китай. Беларусь и Казахстан в целом уделяют особое внимание развитию транзитного потенциала и привлечению транзитных грузопотоков. "В последние годы мировая практика в конкуренции за глобальный транзит показывает положительную тенденцию по переходу на контейнеризацию грузов и в целом развитие контейнерных перевозок. Благодаря модернизации транспортной инфраструктуры и диверсификации транспортных коридоров Казахстан становится ведущим логистическим хабом в Центральной Азии, - заявил дипломат. - Казахстаном за последние 10 лет в развитие транспортной отрасли вложено около $30 млрд. Построено более 2 тыс. км железных дорог, реконструировано 19,5 тыс. км автомобильных дорог, увеличены портовые мощности на Каспии до 25,5 млн т, проведена реконструкция в 15 аэропортах".

По территории Казахстана проходят 17 транзитных маршрутов контейнерных перевозок между Китаем и Европой. В целях повышения эффективности транспортных коридоров совместно с белорусскими и российскими партнерами успешно функционирует Объединенная транспортно-логистическая компания.

Как считает посол, необходимо максимально выгодно использовать транзитно-транспортный потенциал Беларуси и Казахстана, имеющий ключевое значение для развития логистических коридоров между Европой и Азией. По его словам, в данном направлении работа будет продолжена в рамках дорожной карты на 2019-2020 годы. -0-

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Теги
Беларусь, Казахстан, логистика, сотрудничество, транспорт
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