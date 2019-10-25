25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан заинтересован в белорусском опыте кормопроизводства и селекции. Об этом шла речь во время встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с министром сельского хозяйства Казахстана Сапарханом Омаровым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода Беларуси.

Во время встречи были рассмотрены вопросы товарооборота между Беларусью и Казахстаном, реализация совместных проектов, текущее состояние сельскохозяйственной отрасли и дальнейшее развитие двусторонних отношений. Стороны подчеркнули важность сотрудничества по вопросам производства и переработки продукции животноводства. "В частности, Казахстан заинтересован в применении успешного белорусского опыта в селекционно-племенной работе, кормопроизводстве, обеспечении ветеринарного благополучия, приведении в соответствии с требованиями технических регламентов сырья, направляемого на переработку, развитии аграрного образования и информационного обеспечения", - отметили в пресс-службе.

На встрече были достигнуты договоренности о создании в учебно-опытном хозяйстве Казахского национального аграрного университета модельной молочно-товарной фермы на 400-700 коров с цехом переработки молока. Была рассмотрена целесообразность создания в Казахстане совместного предприятия по производству ветеринарных препаратов с перспективой их поставки в третьи страны. Ранее был подписан меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности между ОАО "БелВитунифарм" (Беларусь) и Товариществом с ограниченной ответственностью Weider Pharm (Казахстан) по созданию такого СП.

Стороны договорились об активизации товарооборота сельскохозяйственной продукцией и продуктами ее переработки, организации визита казахстанской делегации в Беларусь с целью ознакомления с опытом в молочном секторе.

По итогам встречи министры подписали протокол первого заседания совместной белорусско-казахстанской рабочей группы по выработке перспективных направлений двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства.-0-