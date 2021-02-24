24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан заинтересован в белорусском опыте развития молочной и сахарной отраслей. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Товарооборот между нашими странами растет, и задача двух аграрных ведомств - продолжать его наращивать. В планах и развитие сотрудничества по другим направлениям. Коронавирус показал, насколько востребована сейчас вся сельскохозяйственная продукция. Открываются новые ниши. К примеру, мы в Казахстане реализуем программу по увеличению производства молочной продукции, и опыт Беларуси нам очень интересен. Еще одно направление - сельхозтехника: в Казахстане уже есть совместное с Беларусью предприятие. Кроме того, мы планируем развивать сахарную отрасль, а в этом направлении у Беларуси тоже большой опыт", - сказал Сапархан Омаров.

Министр отметил и необходимость развития науки, подготовки и переподготовки кадров для агропромышленного комплекса. "Мы уже проводим совместную работу в этом направлении. Наша делегация встретится здесь со своими коллегами для обсуждения вопросов сотрудничества в научной и образовательной сфере", - добавил он.

Сегодня в Минске прошло заседание совместной белорусско-казахстанской рабочей группы по выработке перспективных направлений двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства. Делегация из Казахстана в ближайшие дни также посетит сельскохозяйственные и промышленные объекты, проведет переговоры по вопросам взаимодействия в области АПК.-0-