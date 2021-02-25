25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан заинтересован в поставках белорусского сахара и технологиях его производства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".

Сегодня председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен встретился с министром сельского хозяйства Казахстана Сапарханом Омаровым, а также с представителями бизнес-сообщества этой страны.

Иностранная делегация приехала в Минск, чтобы заключить несколько договоров об импорте белорусских товаров. В первую очередь зарубежные компании заинтересованы в поставках белорусского сахара. Продукт востребован не только на полках магазинов, но и в перерабатывающей отрасли.

"Сначала мы должны обеспечить внутренний рынок Беларуси сахаром, но и в Казахстан обязательно найдем возможность излишки этого продукта экспортировать", - отметил Анатолий Бубен.

Впрочем, интересен представителям иностранной делегации не только сладкий продукт, но и технологии его производства. На белорусских предприятиях была произведена модернизация оборудования, и на сегодня отечественные технологии ничем не уступают европейским. Поэтому коллегам из Казахстана есть на что посмотреть.

"Первой позицией в экспортном перечне является сахар, также спросом пользуются солод, соль, плодоовощная продукция, водка и ликероводочная продукция, кондитерские изделия, мыло", - рассказали в пресс-службе.-0-