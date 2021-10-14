14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан заинтересован в увеличении количества авиарейсов с Беларусью. Об этом шла речь на встрече заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергея Дубины с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбутом Атамкуловым, которая состоялась в рамках III Международной конференция "Рынок транспорта и логистики". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В ходе переговоров казахстанская сторона выразила заинтересованность в увеличении количества выполняемых авиарейсов между странами. Кроме того, обсуждалось изучение опыта Беларуси в сфере дорожного хозяйства, автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Также на конференции Сергей Дубина выступил с докладом на тему "Транспортно-логистическая инфраструктура Беларуси - важное звено сухопутного маршрута между Европой и Азией". Он отметил, что "для нашего государства, не имеющего прямого выхода к морю, особенно актуально обеспечение бесшовного, комплексного, клиентоориентированного и адаптивного продвижения транзитных потоков между Европой и Азией".

В Минтрансе подчеркнули, что магистральные автодороги международного значения, пересекающие Беларусь с Запада на Восток, интегрированы с системой трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) и имеют возможность прямого выхода в любую точку Европы. Железнодорожные линии в рамках коридора Балтика - Балканы полностью электрифицированы, что позволяет обеспечивать скорость доставки и конкурентоспособные тарифы на перевозку, включая грузы, следующие в ускоренных контейнерных поездах.

"Реализация задач по цифровизации транспортно-логистической системы, переход на безбумажные технологии, внедрение интеллектуальных транспортных систем и смарт-тахографов, а также формирование Национальной системы электронной логистики - онлайн-оператора по оказанию логистических услуг - это те направления, которые позволят сохранить достигнутые темпы роста экономики транспортно-логистического сервиса и занять достойную нишу на Евроазиатском континенте", - подчеркнул Сергей Дубина.

По информации замминистра, для развития логистической системы Беларуси активно формируется инфраструктура обработки товарных потоков, включая международные. В республике функционирует порядка 58 логистических центров, в которых размещено более 1,3 млн кв.м складских площадей.

"Одним из перспективных направлений в развитии транспортно-логистической системы Беларуси станет формирование национальных платформ электронной логистики, которые позволят наладить полноценный межгосударственный обмен электронными товаросопроводительными документами", - сказал заместитель министра.

Конференция "Рынок транспорта и логистики" - это дискуссионная площадка для обсуждения трендов и перспектив развития транспортно-логистической отрасли, демонстрация лучших практик в сфере логистики, обмен опытом. В форуме принимают участие представители транспортных ведомств и ассоциаций, руководство логистических компаний, грузовладельцев, международные эксперты.-0-