5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстанский бизнес заинтересован увеличить поставки в Беларусь продуктов питания и техники, сообщил сегодня журналистам председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в расширении торговли между Беларусью и Казахстаном. Мы можем поставлять пищевую продукцию. У нас хорошо развивается машиностроение, промышленное производство, здесь мы будем конкурировать, но я не вижу в этом ничего плохого, ведь всегда в конечном итоге голосует рублем потребитель", - сказал Аян Еренов.

Отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве в секторе IT, он отметил: "У вас очень хорошая IT-сфера, знаю, что в Казахстане этот вопрос изучался. Думаю, многие белорусские компании, которые работают в IT-сфере, могут найти свой рынок в Казахстане. У нас принята программа "Цифровой Казахстан", развивается IT-сектор, так что это интересная сфера сотрудничества".

Сегодня в Минске проходит заседание Белорусско-казахстанского делового совета. Мероприятие организовано Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Внешнеторговой палатой Казахстана.-0-