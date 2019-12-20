Казахстану разрешили выпускать молоко с нарушением норм ЕАЭС

20 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии разрешил Казахстану до 2025 года выпускать для внутреннего рынка молочную продукцию с нарушением норм Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Совет ЕЭК продлил до 1 января 2025 года для Казахстана переходный период по принятию требований к микробиологическим показателям к молоку-сырью, - отметили в пресс-службе. - По информации казахстанской стороны, текущий уровень развития системы заготовки молока-сырья в молочной отрасли Казахстана не позволяет обеспечить выполнение требований техрегламента союза "О безопасности молока и молочной продукции" по содержанию мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов и соматических клеток с 1 января 2020 года".

К 1 января 2025 года Казахстан должен выполнить все мероприятия, заложенные в соответствующей национальной дорожной карте, включая совершенствование лабораторной базы и практик контроля входного сырья. "При этом произведенная по переходным требованиям молочная продукция (сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, используемые для производства молочных продуктов, за исключением питьевого и восстановленного молока, кисломолочной продукции, детского питания, твердых сыров, сливочного масла) будет обращаться только в Казахстане", - указали в ЕЭК.-0-