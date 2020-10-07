Каждая страна ЕАЭС самостоятельно принимает решение о маркировке товаров - ЕЭК

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Каждая страна Евразийского экономического союза самостоятельно принимает решение о необходимости введения маркировки того или иного товара. На это обратила внимание сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждая страна союза самостоятельно принимает решение о введении маркировки того или иного товара на своей территории, - сказала Ия Малкина. - Для введения маркировки конкретного товара на всей территории союза необходимо согласие всех пяти стран и принятие решения Совета ЕЭК по данному вопросу".

Она напомнила, что сейчас на всей территории ЕАЭС маркировка действует только для изделий из меха. "Очевидно, несмотря на экономические затраты, мы должны принимать во внимание и преимущества от введения маркировки для бизнеса и государств. Это повышение конкурентоспособности добросовестных производителей и минимизация серого оборота. Для потребителей маркировка - гарантия качества поставляемой продукции", - подчеркнула помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-