Каждое пятое новое авто из проданных в 2020 году в Беларуси было произведено на "БЕЛДЖИ"

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый пятый новый автомобиль из проданных в 2020 году в Беларуси был произведен в СЗАО "БЕЛДЖИ", сообщил сегодня на пресс-конференции директор предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самое большое достижение за прошлый год заключалось в том, что наша доля на белорусском рынке возросла с 10% до 20%. То есть каждый пятый новый автомобиль, проданный в 2020 году, производился на "БЕЛДЖИ". Если мы сохраним и еще увеличим нашу долю на рынке, значит, идем правильным курсом", - сказал Геннадий Свидерский.

Директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский

Он отметил, что экономика в целом и показатели предприятий в частности находятся под серьезным влиянием вызовов, обусловленных пандемией коронавируса. "Вызовы эти беспрецедентны. И выдержать их будет достаточно сложно. Неспокойно на рынке автокомпонентов, и это влияет на себестоимость. В этот сложный период важно правильно выстроить стратегию", - подчеркнул директор предприятия.

Торжественное открытие завода "БЕЛДЖИ" состоялось 17 ноября 2017 года. Предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике EuroNCAP (тесты предполагают такие испытания, как фронтальный, боковой удар и др.).-0-

Директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский

Фото Рамиля Насибулина