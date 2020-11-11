Каждый произведенный БелАЭС киловатт-час должен использоваться рационально - Малашенко

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый произведенный БелАЭС киловатт-час должен использоваться рационально. Такое мнение высказал заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко на онлайн-конференции "Беларусь - энергоэффективная страна" в пресс-центре БЕЛТА.

"Электроэнергия, которую мы получим от БелАЭС, имеет стоимость и себестоимость, и Беларусь обязана за нее возвращать кредитные ресурсы. Соответственно каждый киловатт-час, который будет отпущен от БелАЭС, должен быть использован рационально. Каждый киловатт-час, который будет использован внутри страны, должен принести прибыль, - подчеркнул директор департамента. - Рассуждения, что электроэнергия БелАЭС станет для конечного потребителя бесплатной и что ее можно будет транжирить, - неверные".

Михаил Малашенко сообщил, что электроэнергия, которая будет произведена на БелАЭС, в основном станет использоваться внутри страны. "Для этого разработана соответствующая программа и приняты определенные решения правительства. В том числе никто не исключает, что при экономически выгодном предложении от зарубежных партнеров по покупке электрической энергии от БелАЭС эта электроэнергия при экономической целесообразности будет поставляться за пределы Беларуси", - добавил он.-0-

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