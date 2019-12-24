Кемеровская область заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в изучении полезных ископаемых

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кемеровская область заинтересована в научно-техническом сотрудничестве с Беларусью в области изучения, освоения и рационального использования твердых полезных ископаемых. С такой инициативой выступил глава представительства администрации Кемеровской области при правительстве России Виктор Кириллов во время встречи с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андреем Худыком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Кемеровской областью. Достигнута договоренность о проработке визита губернатора Сергея Цивилева и деловых кругов российского региона в Минск в 2020 году.

Высказана заинтересованность в подписании соглашения по широкому кругу вопросов между Кемеровской областью и одной из областей Беларуси. Андрей Худык также получил приглашение посетить российский регион с деловым визитом.-0-