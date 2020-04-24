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24 апреля 2020, 12:55

"Керамин" продолжает заключать контракты, несмотря на затишье на внешних рынках сбыта - Кухарев

Владимир Кухарев во время посещения предприятия
Владимир Кухарев во время посещения предприятия

24 апреля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. ОАО "Керамин" продолжает заключать контракты на поставку продукции, несмотря на затишье на внешних рынках сбыта. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, посещая данное предприятие, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кухарев
Владимир Кухарев

"Несмотря на то, что в настоящее время существуют определенные проблемы с экспортом продукции, и на определенное затишье на внешних рынках, "Керамин" продолжает заключать контракты. Порядка 60% продукции этого предприятия уходит на экспорт. Кроме того, выпускаются новые виды востребованной продукции, например, плитка больших форматов", - отметил вице-премьер. Так, предприятие уже выпускает керамическую плитку размером 30х60 см и 30х75 см. В этом году планируется начать производство плитки форматом 30х90 см, которая, по мнению Владимира Кухарева, будет пользоваться большим спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

"Сегодня мы также видим, что по итогам первого квартала текущего года на внутреннем рынке есть определенное увеличение спроса. Поэтому предприятие продолжит работать с учетом сложившейся ситуации, будет выпускать продукцию, которая востребована, и в тех объемах, в которых она необходима. На сегодняшний день проблемных вопросов на "Керамине" нет, заработная плата выплачивается, люди продолжают работать - а это коллектив порядка 2,5 тыс. человек, и все они настроены на работу по всем направлениям. Продолжается поиск новых потребителей, в том числе в странах дальнего зарубежья. Серьезных опасений по работе предприятия у нас нет", - подчеркнул заместитель главы правительства.

Говоря о строительной отрасли в целом, Владимир Кухарев отметил, что 23 апреля на совещании Президент поставил задачу обеспечить максимальную работу строительного комплекса. "Что касается строительных организаций, они загружены в полном объеме. Результаты первого квартала показывают рост строительно-монтажных работ. Это говорит о том, что есть возможности двигаться и дальше в этом направлении. А что касается строительной промышленной отрасли, то мы работаем с каждым предприятием в отдельности, потому что здесь нужен индивидуальный подход, ведь это предприятия различных направлений деятельности. Это и цементная отрасль, и плиточная, и предприятия по выпуску щебня, и другие. И мы работаем, чтобы на этих предприятиях была загрузка, чтобы в полном объеме обеспечить внутренний рынок и, естественно, продолжать работу по отгрузке продукции на экспорт", - сообщил заместитель премьер-министра.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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