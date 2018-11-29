КГК: Беларусь соблюдает порядок распределения ввозных таможенных пошлин ЕАЭС

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов в Москве принял участие в совместном заседании коллегий (советов, уполномоченных лиц) высших органов финансового контроля (ВОФК) государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где подведены итоги проверки соблюдения протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, сообщили БЕЛТА в КГК Беларуси.

Проверки поочередно проводились в каждом из государств - членов ЕАЭС, в них участвовали представители всех высших органов финансового контроля стран. "По результатам совместного контрольного мероприятия в Беларуси нарушений не установлено. Министерство финансов полностью соблюдает порядок распределения ввозных таможенных пошлин", - отметили в КГК.

Во время проверки изучались полнота и своевременность перечисления сумм, соблюдение установленных нормативов распределения.

Всего в бюджеты стран ЕАЭС в 2017 году поступило в эквиваленте $11,6 млрд ввозных таможенных пошлин, что по сравнению с 2016 годом больше на $1,8 млрд. Для Беларуси норматив распределения в 2017 году составил 4,56%. В бюджет поступило Br1,025 млрд ($530,7 млн в эквиваленте) - на 15% больше, чем в предыдущем периоде, что связано с общим увеличением сумм ввозных таможенных пошлин в странах ЕАЭС. На такие поступления пришлось 5,2% доходов.

В целом уполномоченные органы государств - членов ЕАЭС обеспечили соблюдение порядка распределения ввозных таможенных пошлин. Выявленные отдельные недочеты исправят в ближайшее время, добавили в КГК. -0-