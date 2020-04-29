КГК Беларуси и Счетная палата РФ оценили исполнение союзного бюджета за 2019 год

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Беларуси и Счетная палата России провели оперативный контроль исполнения бюджета Союзного государства за 2019 год. Соответствующий отчет утвержден коллегией КГК, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве Беларуси.

В отчете отмечается, что доходы союзного бюджета в 2019 году исполнены в сумме чуть более 7,266 млрд российских рублей (100,1% доходов, предусмотренных уточненной сводной бюджетной росписью на 2019 год). Доходы сформированы за счет безвозмездных перечислений государств - участников Союзного государства в сумме 4,872 млрд российских рублей и 2,394 млрд российских рублей неналоговых доходов (в основном, остатков средств союзных бюджетов прошлых лет).

По расходам союзный бюджет исполнен в размере более 6,566 млрд российских рублей (98,3% уточненной росписи), что ниже уровня предыдущего периода (99,1%).

В полном объеме использование средств освоили только 10 из 31 главного распорядителя (получателя) средств бюджета, в основном на территории России.

В 2019 году реализовывались 12 союзных программ, три проекта и 24 мероприятия. Основная часть расходов предусмотрена как раз на программы (65,1% всего объема), по ним исполнение расходов сложилось неплохо - на уровне последних трех лет (98,9% показателя уточненной росписи).

Кассовое исполнение по реализации трех проектов составило 391 млн российских рублей (93,3% показателя уточненной росписи).

По 24 мероприятиям расходы составили 1,225 млрд российских рублей и оказались ниже, чем в 2018 году (97,7% против 99,2%). Только по пяти мероприятиям бюджетные назначения исполнены в полном объеме.

С 2018 года снижается размер остатков средств прошлых лет: они направляются на финансирование новых программ, проектов и мероприятий Союзного государства. На 1 января 2020 года остатки составили 770,8 млн российских рублей, снизившись за год в 3,2 раза.

Данный оперативный отчет направлен в Парламентское собрание Союза Беларуси и России.-0-