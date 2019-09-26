КГК Беларуси планирует развивать международное сотрудничество в области финансового контроля

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета госконтроля Беларуси Леонид Анфимов обсудит с руководителями высших органов финансового контроля России, Словакии, Польши и других стран перспективные направления сотрудничества. Двусторонние встречи запланированы в рамках программы XXIII конгресса Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), который проходит в Москве. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.

Леонид Анфимов в рамках конгресса 25 сентября провел переговоры с Государственным контролером Латвии Элитой Круминей. Запланированы также двусторонние встречи с руководителями высших органов финансового контроля России, Словакии, Польши и других стран. Будут обсуждаться перспективные направления сотрудничества, в том числе речь пойдет о проведении параллельных контрольных мероприятий.

В конгрессе ИНТОСАИ участвуют главы высших органов аудита, руководители международного аудиторского и экспертного сообщества, представители бизнеса и гражданского общества - более 600 участников из 169 стран. Московский конгресс посвящен двум темам: роли высших органов аудита в обеспечении эффективного достижения национальных приоритетов и целей, а также развитию и использованию информационных технологий в государственном управлении.

В своем выступлении на конгрессе Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал обеспечение устойчивого развития общества и достижение достойного уровня жизни людей главным смыслом государственного управления.

На полях московского конгресса организованы дискуссионные панели с участием внешних экспертов по темам "Макроаудит: стратегические вызовы глобальной экономики и международного развития" и "Как обеспечить устойчивое развитие в эпоху Disrupt: управленческие и технологические решения". Это позволит расширить рамки восприятия глобальных и многофакторных рисков и вызовов, с которыми сталкиваются высшие органы аудита и с которыми им предстоит иметь дело в будущем. Участники конгресса рассмотрят и другие вопросы, связанные с деятельностью ИНТОСАИ и высших органов финансового контроля, в том числе международный опыт и современные методики проведения проверок (аудитов).

В ходе XXIII конгресса полномочия президента и председателя Управляющего совета ИНТОСАИ на ближайшие три года переданы председателю Счетной палаты России Алексею Кудрину.

XXIII конгресс Международной организации высших органов финансового контроля (аудита) (ИНТОСАИ) проходит 23-28 сентября в выставочном комплексе "Манеж" в Москве. Членами ИНТОСАИ являются высшие органы финансового контроля 194 стран мира, в том числе с 2001 года - Комитет госконтроля Беларуси. Конгресс ИНТОСАИ созывается один раз в три года для обсуждения наиболее актуальных вопросов, представляющих общий профессиональный интерес. В работе конгресса традиционно принимают участие руководители высших органов аудита, а также представители авторитетных международных организаций (ООН, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Международного валютного фонда и др.).-0-