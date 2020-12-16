КГК и Генпрокуратура проанализировали проблему падежа скота в сельхозорганизациях

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля совместно с Генеральной прокуратурой провели анализ непроизводительного выбытия крупного рогатого скота в сельхозорганизациях страны. По его результатам сегодня на совместной коллегии вырабатываются предложения и рекомендации по устранению нарушений, передает корреспондент БЕЛТА.

"В комитете на особом контроле находятся вопросы, связанные с непроизводительным выбытием КРС, в том числе падежом скота в сельхозорганизациях. Этот фактор влияет на наращивание поголовья: не получается комплектовать пустующие места на молочнотоварных комплексах, в строительство и модернизацию которых вложено более Br3 млрд. И наращивать объемы производства молока и мяса, которые необходимы для загрузки в полном объеме перерабатывающих предприятий", - рассказал начальник управления контроля за работой агропромышленного комплекса КГК Валерий Скрипкин.

При этом он отметил положительную тенденцию: в большинстве районов падеж скота уменьшился. "За 11 месяцев этот показатель снизился почти на 20%. Но, к сожалению, есть районы, где рост падежа продолжается", - сказал Валерий Скрипкин.

Валерий Скрипкин

Среди основных причин этой проблемы КГК называет недокорм скота (недостаток кормов, несбалансированность рациона), несоблюдение условий содержания животных (отсутствие подстилочного материала, занавоженность, сырость и сквозняки в помещениях), лечения и профилактики заболеваний.

"Кроме того, существует проблема искажения статистики. Реальный падеж скрывается его фиктивной реализацией населению, в том числе работникам сельхозорганизаций", - добавил Валерий Скрипкин. На 1 декабря 2020 года возбуждено 203 уголовных дела по фактам сокрытия падежа скота (за весь прошлый год таких уголовных дел было 175). "Более 700 работников привлечено к дисциплинарной ответственности, взыскано свыше Br800 тыс.", - добавил представитель КГК.

Исполняющий обязанности начальника управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генпрокуратуры Марина Попова подчеркнула важность сохранности собственности и недопустимости падежа скота для продовольственной безопасности республики. "По результатам проведенных проверок прокурорами внесено более 600 актов надзора, предъявлено в суды 450 исков на сумму более Br400 тыс., 1,5 тыс. должностных и иных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности", - актуализировала она проблему в цифрах.

Марина Попова

По словам Марины Поповой, на совместной коллегии выработаны предложения по решению проблемы падежа скота, которая зачастую "находится в плоскости рядовой исполнительской дисциплины". Совету Министров предложено совместно с Минсельхозпродом и облисполкомами проработать действенные механизмы своевременного накопления материальных ресурсов для проведения заготовки травяных кормов. Одна из проблем, на которую также обращалось внимание, - недостаток специалистов в сельхозорганиациях, в частности ветеринарной и зоотехнической служб.

На совместной коллегии поднят и вопрос полноты и своевременности работы ветеринарных организаций и служб, которые порой в порядке надзора выносят предписания, но не контролируют их исполнение. Генпрокуратура также высказала предложение сделать санкции за нарушения ветеринарных правил для предприятий АПК более адекватными и соответствующими тяжести нарушения. Представители ведомства считают, что тогда организации не будут стремиться скрывать факты падежа, а решатся прозрачно отражать статистику.-0-

Исполняющий обязанности Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Василий Герасимов

Фото Андрея Покумейко