КГК и Счетная палата дали заключение по проекту декрета о бюджете Союзного государства на 2019 год

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитетом государственного контроля Беларуси и Счетной палатой России подготовлено заключение по проекту декрета о бюджете Союзного государства на 2019 год, сообщили БЕЛТА в КГК.

Доходы бюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 7 млрд 245 млн российских рублей, расходы - 6 млрд 325,7 млн, профицит бюджета составляет 919,3 млн. Анализ структуры расходов показал, что большая их часть предусмотрена на реализацию 11 программ Союзного государства - 65,8% (4 млрд 159,95 млн рублей). Кроме того, планируется реализация двух проектов с общим объемом финансирования 234,7 млн рублей: "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" и "Развитие образовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета на базе инновационных технологий".

КГК и Счетной палатой отмечено, что не на должном уровне находится планирование доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности телерадиовещательной организации Союзного государства (ТРО Союза). За 9 месяцев 2018 года ее доходы составили около 88 тыс. рублей (менее 2% предусмотренного годового объема). Но, несмотря на это, в проекте декрета о бюджете на 2019 год поступление доходов от деятельности ТРО Союза прогнозируется в объеме 1,2 млн рублей.

Предполагается, что профицит бюджета СГ в 2019 году будет направляться на финансирование новых программ, проектов и мероприятий, утвержденных в IV квартале 2018 года и в 2019 году. А программы и проекты, утвержденные Советом Министров в IV квартале 2019 года, будут включаться в перечни принимаемых к финансовому обеспечению за счет средств бюджета СГ в 2020 году (который также станет началом срока их реализации). "Таким образом, Постоянным комитетом Союзного государства при разработке проекта декрета учтены ранее сделанные рекомендации Комитета госконтроля и Счетной палаты по исключению практики начала финансирования в III и IV кварталах финансового года программ, утвержденных во второй половине года", - заключили в КГК.-0-