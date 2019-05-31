Кийко: программу реализации Договора о Союзном государстве планируется уточнить

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу действий по реализации положений Договора о создании Союзного государства планируется уточнить, работа над этим ведется, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрия Кийко, сейчас идет работа "над уточнением программы реализации союзного договора". "Как только эта программа будет согласована сторонами, мы ожидаем, что активизируется переговорный процесс по другим проблемным вопросам", - отметил он.

Речь, в частности, идет о переговорах по компенсации потерь Беларуси от налогового маневра в России. "Пока этот вопрос поставлен на паузу", - сказал замминистра. Потери Беларуси от налогового маневра подсчитываются. Они будут учтены в рамках бюджетного процесса при планировании доходов. "Соответственно, если с Россией удастся продвинуться и будут какие-то решения о возможной компенсации, то это тоже будет учитываться", - добавил Дмитрий Кийко.

Что касается суммы, то она, отметил замминистра, "абсолютно счетная, это математика, все параметры известны". В прошлом году говорилось примерно о Br600 млн. "Все зависит от того, какая цена нефти берется для расчетов. Если мы говорим о базовых параметрах, в пределах $60 за баррель, то это $300 млн", - пояснил Дмитрий Кийко, добавив, что если цена нефти будет меняться, то соответственно и потери белорусской стороны могут быть больше или меньше.-0-