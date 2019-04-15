Кириенко: вопрос о туманности будущего атомной энергетики отпал сам собой

15 апреля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о туманности будущего атомной энергетики отпал сам собой, заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко сегодня на пленарной дискуссии международного форума "Атомэкспо" в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году в мире было запущено 10 ГВт новых атомных мощностей, 40% обеспечил "Росатом" в России и других странах вместе с партнерами. Если к этому добавить еще 5 ГВт перезапущенных атомных станций в Японии, это будет 15 ГВт новых атомных мощностей. Такого не было последние 30 лет, поэтому, мне кажется, разговор о туманности будущего атомной энергетики отпал сам собой", - сказал Сергей Кириенко.

Он обратил внимание, что сегодня все большее количество стран делают выбор в пользу атомной энергетики, атомных технологий и науки. По данным МАГАТЭ, в стадии строительства находятся 55 новых реакторов в 18 странах, при этом 5 из них заложены в 2018 году. Более 50 стран проявили интерес к развитию атомной энергетики, находятся на разных стадиях подготовки к реализации таких проектов. "Росатом" является лидером по количеству одновременно сооружаемых ядерных объектов. На данный момент имеется портфель заказов 36 энергоблоков в разных стадиях реализации в 12 странах, не считая саму Россию", - добавил Сергей Кириенко.

Ежегодный международный форум "Атомэкспо", проводимый госкорпорацией "Росатом", является крупнейшей деловой и выставочной площадкой в мировой атомной энергетике. Главная тема форума в этом году - "Атомные технологии для лучшей жизни". Среди участников выставки - Белорусская АЭС.-0-