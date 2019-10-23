Китай аккредитовал семь белорусских рыбных предприятий

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай аккредитовал семь белорусских производителей рыбной продукции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию посольства Беларуси в Китае.

"Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и посольством совместно с Главным таможенным управлением КНР завершена работа по аккредитации семи белорусских производителей рыбной продукции", - говорится в сообщении.

Доступ на китайский рынок получили СП "Санта-Бремор" ООО, ООО "Баренцево", ООО "Камчатская рыба", ЗАО "ДГ-Центр", СООО "Вкус рыбы плюс", ООО "Неофиш" и ЧПУП "15 авеню", которые с 22 октября могут поставлять в КНР приготовленную и консервированную рыбную продукцию.-0-