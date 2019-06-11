Китай готов еще больше открыть свой рынок для Беларуси - Цуй Цимин

11 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай готов еще больше открыть свой рынок для Беларуси. Об этом заявил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин сегодня на мероприятии, посвященном теме китайско-американских экономических отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь активно развивает экспортно ориентированную экономику, активно продвигает строительство глобальной экономики открытого типа и содействует свободной торговле. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Второго форума международного сотрудничества "Пояс и путь" в Пекине отметил, что Беларусь, через которую следуют товарные потоки с востока на запад и с севера на юг, как никто иной заинтересована в справедливой, равноправной и прозрачной системе международной торговли. Современные технологии делают мир более компактным. Если мы хотим расширить наше экономическое сотрудничество, придать мощный импульс развитию экономики, нам необходимо более результативно работать над устранением всех видов барьеров", - сказал посол.

Он заверил, что Китай как крупнейший в мире потребительский рынок еще больше откроет свои двери для других государств, включая Беларусь, и будет продолжать продвигать диверсификацию торговли. "Китай готов углубить сотрудничество с Беларусью, совместно решать такие проблемы в области глобального управления, как преодоление унилатерализма (поддержка односторонних действий) и торгового протекционизма, защищать многостороннюю систему торговли", - заявил Цуй Цимин.

Глава дипмиссии остановился на теме торговых отношений Китая и США: "Китайско-американские торгово-экономические трения вызвали широкую обеспокоенность международного сообщества. Китайское правительство 2 июня опубликовало Белую книгу под названием "Позиция Китая по китайско-американским торгово-экономическим консультациям", в которой заявляется о намерении Китая твердо придерживаться принципа проведения равных, взаимовыгодных и добросовестных консультаций". Цуй Цимин констатировал, что Соединенные Штаты размахивают дубинкой таможенных пошлин в отношении Китая, Европейского союза, Японии, Мексики и других торговых партнеров, тем самым разжигая торговую войну для всего мира. С марта 2018 года Китай и США провели 11 раундов торгово-экономических консультаций. На них Соединенные Штаты запрашивают неимоверно высокую цену, нарушают свои обещания, заявил посол.

Декан факультета международных отношений БГУ профессор Виктор Шадурский подчеркнул важность решения возникших проблем путем диалога и переговоров. Профессор считает опасной сложившуюся ситуацию. "Мир гораздо больше США, и, как показывает история, одна страна не может доминировать. Как только одно государство начинает доминирование, остальные начинают объединяться и важное значение имеет голос каждой, даже небольшой, страны", - сказал профессор.

Участвовавшие в мероприятии эксперты обратили внимание, что Китай способен защищать свои законные права и интересы, поднятие торговых пошлин не решит проблемы, а торговая война принесет только вред. Начальник информационно-аналитического отдела Республиканского института китаеведения имени Конфуция Белгосуниверситета Андрей Воловик охарактеризовал ситуацию как "применение силы от бессилия". Он обратил внимание на то, что подрывается авторитет многосторонней системы торговли, разрушается глобальная производственная цепочка.

Председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова выразила убежденность в том, что рано или поздно ситуация будет разрешена на мирной основе, необходимо прилагать всяческие усилия для мирного разрешения конфликтных вопросов.

Эксперты резюмировали, что экономическая глобализация является объективным требованием развития общественных производительных сил и неизбежным результатом научно-технического прогресса, непреодолимой тенденцией эпохи. Участники высказались за здравый смысл и принятие адекватных решений в условиях глобализации с учетом интересов всех государств, то есть на взаимовыгодной основе. При этом отмечалось, что реализация инициативы "Пояс и путь" предусматривает получение выгоды для всех ее участников.-0-