Китай намерен реализовать в Беларуси новые крупные экономические проекты - Цуй Цимин

11 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай намерен реализовать в Беларуси новые крупные экономические проекты. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин сегодня на мероприятии, посвященном развитию белорусско-китайского сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Китай - близкий и надежный друг Беларуси, - отметил дипломат. - Под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Беларуси Александра Лукашенко в последние годы китайско-белорусское всестороннее стратегическое партнерство, основанное на взаимном доверии и взаимовыгодном сотрудничестве, поддерживается на высоком уровне и стабильно развивается".

Посол обратил внимание на важность того, что обмены визитами на высоком уровне между двумя странами стали частыми, а взаимное политическое доверие углубилось. В июне 2018 года во время саммита ШОС в Циндао Си Цзиньпин и прибывший на саммит в Китай Александр Лукашенко провели встречу и обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в различных областях, определили стратегические векторы развития отношений между Китаем и Беларусью.

В мае 2018 года заместитель Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань посетил Беларусь с официальным дружественным визитом. В сентябре 2018 года член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины Чжао Лэцзи также посетил Беларусь с официальным визитом.

"Прагматическое сотрудничество двух стран в различных областях расширяется, - заявил дипломат. - Стороны активно продвигают совместные проекты в области энергетики, транспорта, инфраструктуры, автомобильной сборки, малого и среднего бизнеса и других сферах".

По статистике белорусской стороны, в 2018 году объем товарооборота между Китаем и Беларусью, как ожидается, превысит $3,5 млрд.

"Китай и Беларусь уверенно осуществляют совместное строительство инициативы "Один пояс и один путь", а Китайско-белорусский индустриальный парк стал знаковым проектом этой инициативы. В ноябре 2018 года в Пекине состоялось третье заседание китайско-белорусского межправительственного комитета по сотрудничеству, на котором был согласован общий план сотрудничества в различных областях между двумя странами. Минувший год - это год сбора богатого урожая в белорусско-китайском технико-экономическом сотрудничестве, год, связующий достижения прошлого и открывающий новые пути для будущего развития. Совместными усилиями Китая и Беларуси мы добились выдающихся успехов в реализации проектов технико-экономической помощи", - сказал Цуй Цимин.

Заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич

Он отметил важность реализации проектов по строительству студенческого общежития и терапевтического корпуса Минской центральной районной больницы. По его словам, успешно реализуется проект по возведению социального жилья. Началось осуществление проекта строительства жилого арендного комплекса на территории Китайско-белорусского индустриального парка и строительства здания Центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений. Посол также подчеркнул важность реализации проектов строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта.

Первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Васильев Алексей

Цуй Цимин назвал большими перспективы развития белорусско-китайского сотрудничества в 2019 году. "Мы будем активно реализовывать договоренности лидеров наших двух стран, достигнутых на саммите ШОС в Циндао в июне 2018 года", - добавил он.

Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук

"В новом году посольство Китая в Беларуси продолжит реализовывать дипломатические идеи Си Цзиньпина, сохранять динамику стабильного развития китайско-белорусских отношений, развивать прагматическое сотрудничество во всех сферах, укреплять традиционную дружбу между двумя народами, чтобы китайско-белорусские отношения приносили больше пользы двум народам, - резюмировал посол. - Мы будем вместе с белорусскими друзьями прилагать усилия для того, чтобы вносить новый и более весомый вклад в укрепление китайско-белорусского всеобъемлющего стратегического партнерства и формирование сообщества единой судьбы человечества".-0-

Фото Геннадия Жинкова