3 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай намерен увеличивать инвестирование на внешние рынки "Пояса и пути". Об этом заявил руководитель Конфедерации китайских предпринимателей-реэмигрантов Сю Жунмао сегодня в Минске на инвестиционном форуме для предприятий Беларуси и Китая в рамках инициативы "Пояс и путь", передает корреспондент БЕЛТА.

Сю Жунмао подчеркнул, что на состоявшемся недавно в Пекине с участием белорусской делегации на высшем уровне втором форуме по международному сотрудничеству "Пояс и путь" Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности расширять импорт/экспорт товаров и услуг. "Это позиция Китая по глобальному принятию экономических мер в рамках инициативы", - заявил руководитель Конфедерации китайских предпринимателей-реэмигрантов.

Он подчеркнул важность участия Президента Беларуси Александра Лукашенко в первом и втором форумах международного сотрудничества в Пекине. Глава белорусского государства уже на первых этапах поддержал инициативу "Пояс и путь", заметил руководитель конфедерации. Александр Лукашенко считает Беларусь и Китай всепогодными друзьями.

Сю Жунмао добавил, что Си Цзиньпин в ходе своего посещения в 2015 году Беларуси вместе с Александром Лукашенко побывали в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" и назвали этот проект знаковым для двустороннего сотрудничества. В настоящее время в парке зарегистрировано 44 резидента, и деятельность этого объекта выходит на новый уровень.

Руководитель конфедерации считает, что инициатива "Пояс и путь" поможет решению многих глобальных проблем мировой экономики. "Она реализуется на принципах многосторонней торговли. Только общими усилиями мы можем решать проблемы мировой экономики", - сказал Сю Жунмао. Он обратил внимание, что Китай подписал свыше 170 соглашений с более чем 150 странами и международными организациями в рамках "Пояса и пути". Китайский народный банк в общей сложности профинансировал cвыше 100 проектов в более чем 70 странах и регионах. Cоздано более 300 тыс. новых рабочих мест в рамках инициативы "Пояс и путь".

Таким образом, резюмировал Сю Жунмао, идет переход от теоретической к практической реализации инициативы. Он особое внимание обратил на важность вклада Беларуси при практической реализации инициативы. По его словам, значимы стабильность социально-экономического развития Беларуси, а также высокий научный и образовательный потенциал белорусских специалистов. По его словам, имеются огромные перспективы для совместной с Беларусью реализации проектов различной направленности.

Конфедерация китайских предпринимателей-реэмигрантов включает 30 тыс. членов из более чем 200 стран и регионов.-0-