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13 апреля 2020, 17:31

Китай не вводит запретов на экспорт медицинских изделий

Фото из архива
Фото из архива

Китай не вводил и не будет вводить никаких запретов на экспорт медицинских изделий. Об этом заявила в интервью корреспонденту БЕЛТА советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Беларуси Чжао Цюянь. Она обратила внимание на то, что в некоторых СМИ указывается неверная информация о якобы существующих в Китае ограничениях на поставки за рубеж медицинских товаров. Советник подробно разъяснила ситуацию, сделав акцент на ужесточении китайским правительством контроля за качеством отдельных экспортируемых видов медицинской продукции. В настоящее время есть официальный список 2 тыс. китайских компаний, имеющих лицензии на поставки за рубеж экспресс-тестов (реагентов), медицинских масок, защитных костюмов, дыхательных аппаратов, инфракрасных термометров.

- Китаю удалось контролировать и приостановить распространение коронавирусной инфекции. Если коротко, какая сейчас ситуация в КНР?

- Борьба с эпидемией COVID-19 стала глобальной темой. Китай первым столкнулся с сильной ударной волной этого заболевания. КНР под руководством правительства и благодаря самоотверженной работе медиков, поддержке международного сообщества, в частности бескорыстной помощи Беларуси, сумела контролировать распространение инфекции. В настоящее время производственные процессы в стране постепенно возобновляются, к работе возвращаются ведущие индустриальные компании.

Хочу обратить внимание на то, что искренняя помощь, оказанная другими народами, в том числе белорусским, в момент тяжелой борьбы КНР с эпидемией, навсегда останется в памяти китайцев.

- В настоящее время многие страны мира испытывают дефицит медицинских защитных средств...

- Китай, как ответственное государство, готов наряду с профилактикой и контролем эпидемии внутри страны предоставлять поддержку и помощь странам и регионам, вносить свой вклад в международную борьбу с пандемией. В связи с этим хочу подчеркнуть: Китай не вводил и не будет вводить никаких запретов на экспорт изделий медицинского назначения. На сегодня Китай экспортировал и пожертвовал большой объем таких изделий в 127 стран мира.

В целом же по состоянию на 5 апреля в Китае общее производство одноразовых защитных медицинских костюмов достигло более 1,5 млн штук в сутки, ежедневный выпуск медицинских масок стандарта N95 превысил 3,4 млн штук, медицинских защитных очков и лицевых щитков - 290 тыс. штук, автоматических инфракрасных термометров - 10 тыс. штук, портативных инфракрасных термометров - 400 тыс. штук.

- Какие правила введены в Китае для экспортеров таких товаров? Ведь известно, что ранее недобросовестные производители в некоторых странах воспользовались острой нехваткой медизделий и поставляли не очень качественную продукцию...

- Для четкого контроля за вывозом из Китая изделий медицинского назначения и обеспечения их высокого качества с 1 апреля вступили в силу новые дополнительные требования для экспорта медицинских товаров за рубеж. Эти правила приняты совместно Министерством коммерции, Государственным управлением по надзору и контролю за лекарственными средствами, Главным таможенным управлением КНР.

Новые требования распространяются на вывоз пяти видов медицинских изделий: это экспресс-тесты (реагенты), медицинские маски, защитные костюмы, дыхательные аппараты, инфракрасные термометры.

В соответствии с этими правилами таможня пропускает только изделия, имеющие свидетельства о регистрации, одобренные Государственным управлением по надзору и контролю за лекарственными средствами. Необходима также документация, подтверждающая стандарты контроля качества для соответствующих стран-импортеров.

- Сколько конкретно предприятий получили право на экспорт экспресс-тестов, масок, защитных костюмов, дыхательных аппаратов и инфракрасных термометров?

- В настоящее время более 2 тыс. китайских производителей медицинских изделий получили свидетельства о регистрации от компетентного органа КНР. Это означает, что для иностранных покупателей доступно достаточное количество поставщиков, а качество продукции гарантировано. Принятые меры позволят потребителям избежать покупки несертифицированных медицинских товаров.

В КНР предлагают иностранным правительствам и компаниям принимать во внимание официальный список квалифицированных китайских производителей и поставщиков, товары которых соответствуют стандартам качества страны-импортера. Выбирая партнеров из данного списка, можно избежать сбоев в экспортных поставках в связи с несоответствием продукции требованиям.

- Будет ли китайское правительство и в дальнейшем прилагать усилия для помощи другим странам?

- Китай будет делать все возможное, чтобы обеспечить чрезвычайные поставки в страны, пострадавшие от коронавируса. Также КНР будет делиться наработанным в борьбе с эпидемией организационным, медицинским и производственным опытом, чтобы вместе с другими странами остановить распространение COVID-19.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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