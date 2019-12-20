Китай перечислил Беларуси 3,5 млрд юаней кредита

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай перечислил Беларуси 3,5 млрд юаней (эквивалентно около $500 млн), предусмотренных соглашением о предоставлении срочного кредита, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства финансов Беларуси.

Документ подписан 16 декабря в Шанхае между Беларусью (в лице Министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая. "В соответствии с условиями соглашения китайская сторона 20 декабря перечислила Республике Беларусь средства кредита в сумме 3,5 млрд китайских юаней", - говорится в сообщении.

Как отмечалось ранее, кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Беларуси, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем.

"Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Беларуси и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику", - считают в Минфине.

Содействие в привлечении кредита оказали представительство Банка развития Китая в Минске и представительство ОАО "АСБ Беларусбанк" в Пекине.-0-