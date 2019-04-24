Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кредитное соглашение о предоставлении ОАО "АСБ Беларусбанк" финансовых ресурсов на сумму 100 млн евро для развития национальной экономики подписано сегодня в Пекине. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китае.
Документ подписан на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с председателем правления Банка развития Китая Чжао Хуаном. Во время переговоров стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.
Кирилл Рудый ранее заявил журналистам, что во время визита белорусской делегации в Китай, приуроченного к проведению Второго форума международного сотрудничества "Пояс и путь", планируется подписать более 20 документов. "Одно межправительственное, шесть межведомственных соглашений и 13 документов на уровне бизнеса. Межправсоглашение - между министерствами транспорта двух стран - открывает рынок услуг для белорусских автоперевозчиков в Китае", - пояснил дипломат.
Александр Лукашенко 25-27 апреля примет участие в II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь" в Пекине и проведет ряд двусторонних встреч. Запланирована также встреча главы государства с Председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.-0-
Фото посольства Беларуси в Китае
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.349 BYN
|2.344 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0884 BYN
|2.094 BYN
|2.093 BYN
|RUB
|3.2751 BYN
|3.27 BYN
|3.278 BYN