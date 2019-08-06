Китай выделит $235 млн на строительство в Минске футбольного стадиона и бассейна

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай выделит $235 млн на строительство в Минске национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта, сообщил журналистам министр экономики Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Лукашенко Александр Лукашенко акцентировал внимание, что очень важно создать все необходимые условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки, на должном уровне и по международным стандартам.

"По двум нашим будущим спортивным объектам китайской стороной зарезервировано $235 млн, - сказал Дмитрий Крутой. - Китай считает, что эти объекты будут его лицом в Европе, поэтому они очень серьезно к ним относятся. Это будут действительно знаковые спортивные сооружения, аналогов которых не очень много в нашем регионе".

По словам министра, Китай начал оказывать техническую помощь Беларуси в 2007 году. За 12 лет было реализовано восемь проектов общей стоимостью почти $130 млн. "Сегодня в работе акцептованные суммы на $95 млн, то есть суммарно за 12 лет мы обеспечили выборку общей китайской техпомощи на $225 млн, - отметил он. - Чтобы понять масштабы: за 12 лет практически идентичная сумма, которая будет использована на двух объектах. Суммарно это полмиллиарда долларов".

На строительстве футбольного стадиона и бассейна китайская техпомощь для Беларуси не закончится. КНР уже запланировал финансовую поддержку на сумму около $100 млн.

"С прошлого года в Китае изменилась внутренняя политика в отношении техпомощи. Было создано специальное государственное агентство, оно напрямую подчиняется Госсовету и с такими странами, как наша, взаимодействует в рамках заключенных межправительственных соглашений. Буквально на днях мы получили подписанный меморандум, где четко определены приоритеты для нашей республики. Кроме этих спортивных сооружений предусмотрены объемы технической помощи, которая будет выделяться индустриальному парку "Великий камень", таможенному и пограничному комитетам, на третий этап строительства социального жилья в Беларуси и другие направления", - рассказал Дмитрий Крутой.-0-