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08 июня 2020, 19:27

Китай ждет Беларусь на 127-й Кантонской онлайн-ярмарке

Фото из архива
Фото из архива

Китай ждет Беларусь на 127-й Кантонской ярмарке (Китайской ярмарке импортных и экспортных товаров), которая запланирована на 15-24 июня. Об этом сообщила в интервью корреспонденту БЕЛТА советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Беларуси Чжао Цюянь. Она рассказала о подробностях этой комплексной международной торговой экспозиции, которую часто называют главной витриной китайской промышленности и барометром внешней торговли Китая. В этом году ярмарка призвана удивить внедрением новых технологий, когда масштабные презентации, многочисленные бизнес-переговоры и в итоге заключение сделок можно будет проводить в прямом эфире из любой точки мира, в том числе Беларуси, не выходя из дома или офиса.

- Коронавирус внес коррективы в организацию этой традиционной выставки: она впервые пройдет в онлайн-формате…

- Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, известная как Кантонская ярмарка, с начала создания в 1957 году проводится ежегодно в городе Гуанчжоу провинции Гуандун несмотря ни на какие трудности. За более чем шесть десятков лет она стала крупнейшей и самой комплексной международной торговой выставкой КНР с широчайшим ассортиментом представляемых товаров, самой обширной клиентской базой и лучшими результатами торговых сделок.

В этом году в связи с эпидемией COVID-19 китайское Министерство коммерции совместно с народным правительством провинции Гуандун, с одной стороны, как и планировалось, вели подготовку ярмарки, а с другой стороны, в соответствии с разработанным стратегическим планом ЦК КПК и Госсовета КНР внимательно следили за эпидемиологической ситуацией. С целью выполнения требований генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о здоровье людей и реализации всеобщей стратегии "предотвращения повторной волны эпидемии в стране и защиты от проникновения вируса извне" 7 апреля на заседании исполнительного совета Госсовета КНР было принято решение о проведении 127-й Кантонской выставки в режиме онлайн 15-24 июня.

Предложение о проведении онлайн - не только прагматичная мера в ответ на пандемию COVID-19, но и важный шаг на пути инновационного прогресса.

- Какие основные разделы будут представлены на ярмарке?

- Кантонская ярмарка будет состоять из трех основных разделов: онлайн-платформа для презентации товаров и установления деловых связей, специальная зона трансграничной электронной коммерции и сервис прямых трансляций для продвижения товаров и услуг.

Ориентированная в основном на B2B продажи (бизнес для бизнеса) и частично учитывающая интересы B2C продажи (бизнес для потребителя), онлайн-платформа для внешней торговли предоставит экспонентам и покупателям онлайн-продвижение товаров и услуг, установление бизнес-контактов и проведение переговоров в онлайн-режиме. Это дает возможность китайским и иностранным предпринимателям вести бизнес и оформлять заказы не выходя из дома.

Таким образом, три интерактивных раздела объединят воедино такие этапы, как презентация товаров и услуг, установление деловых контактов, переговоры и заключение сделки.

- Расскажите, пожалуйста, более подробно об онлайн-платформе для презентации товаров, а также установления деловых связей.

- Около 25 тыс. экспонентов Кантонской ярмарки смогут продвигать свои товары и услуги онлайн. Более того, ярмарка согласно традиционному регламенту будет разделена на выставку экспортных товаров и выставку импортных товаров, которые в свою очередь делятся на соответствующие выставочные зоны.

Выставка экспортных товаров будет состоять из 16 категорий, расположенных в 50 выставочных зонах, включая электронику и бытовую технику, потребительские товары, текстиль и одежду, а также лекарственную и оздоровительную продукцию.

В свою очередь выставка импортных товаров разделена на 6 тематических разделов, в числе которых электроника и бытовая техника, стройматериалы. Все экспонаты будут одновременно представлены онлайн. При этом будет оптимизирована система запросов и улучшены функции поиска на разных языках, чтобы облегчить покупателям поиск экспонентов и их товаров. Наряду с этим с помощью технических средств будут целенаправленно продвигаться китайские бренды, предприятия и товары.

- Что предполагает специальная зона трансграничной электронной коммерции?

- Здесь будет проведен ряд мероприятий на тему "Синхронизация Кантонской ярмарки - бизнес-возможности для всего мира". Посредством создания обменных ссылок, в соответствии с единым названием и дизайном, установленным оргкомитетом Кантонской ярмарки, одновременно осуществляемая онлайн бизнес-деятельность будет состоять из двух частей.

Первая - создание и продвижение тематических мероприятий для комплексных пилотных зон трансграничной электронной коммерции с презентацией брендовых предприятий. Вторая - помощь в выборе надежных маркетплейсов (платформа электронной коммерции, предоставляющая информацию о продукте или услуге третьих лиц) трансграничной электронной коммерции.

При этом хочу заметить, что Кантонская ярмарка поощряет участие предприятий различных категорий, организаторов платформ, соответствующих стандартам качества.

- Как будет организована работа сервиса прямых трансляций для продвижения товаров и услуг?

- Будут созданы специальные разделы и ссылки для прямых эфиров. Для каждого экспонента создается отдельный кабинет онлайн-показа с возможностью ведения трансляции в прямом эфире круглосуточно. Эти кабинеты прямого эфира не ограничены по времени и хостингу. Компании-экспоненты могут не только проводить онлайн-переговоры с отдельным клиентом, но и продвигать свои товары и услуги сразу большому количеству покупателей посредством прямых эфиров.

Перед началом выставки организуется специальное обучение для предприятий, чтобы повысить их навыки продаж в прямом эфире. Кроме того, для повышения эффективности работы выставки наша платформа будет содержать такие опции, как просмотр по требованию, загрузка видео, интерактивное общение и обмен информацией.

- Беларусь и Китай традиционно участвуют в проводимых друг у друга выставках и ярмарках...

- Мы рассчитываем на участие белорусских предприятий в Кантонской ярмарке для углубления сотрудничества с китайскими партнерами, а также ознакомления с инновационной интеграцией этого старейшего торгового мероприятия в Китае. Только вместе, обеспечивая бесперебойную торговлю, объединяясь в борьбе с пандемией, можно внести вклад в стабильность мировой экономики и торговли.

Китайская сторона заверяет, что онлайн-сессия Кантонской ярмарки станет незабываемым событием и будет иметь особое значение в столь беспрецедентной для всего мира ситуации.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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