Китайская компания CCECC заинтересована в реализации инфраструктурных проектов в Беларуси

26 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусские дипломаты приняли участие в XII Ярмарке зарубежных инвестиций в Пекине. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в КНР.

Ярмарка прошла с участием представителей различных государственных органов КНР, послов и дипломатов из многих стран, представителей отраслевых ассоциаций и китайских государственных и коммерческих компаний. С докладами о перспективах развития сотрудничества в экономике и торговле между странами в условиях пандемии коронавируса COVID-19, важной роли Китая в данном контексте выступили генеральный секретарь ШОС Владимир Норов и заведующий международным отделом ЦК КПК Чжоу Ли.

В рамках организованных в формате B2B мероприятий представители белорусского посольства провели переговоры с директором департамента международного сотрудничества со странами Евразии Китайской гражданской инженерно-строительной корпорации (China Civil Engineering Construction Corporation, CCECC) Ян Юйюанем. Это дочерняя компания Китайской железнодорожной строительной корпорации (China Railway Construction Corporation, СRCC) на протяжении многих лет входит в первую сотню из 250 крупнейших международных подрядчиков. CCECC специализируется на реализации крупномасштабных международных проектов в сфере строительства железных дорог, автодорог, мостов, жилищных комплексов.

Во время переговоров китайской стороне была представлена информация о Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень" как наиболее перспективной площадке для реализации проектов. ССЕСС выразила заинтересованность в сотрудничестве по реализации инфраструктурных проектов в Беларуси.-0-