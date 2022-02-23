Китайская компания CMCB станет логистическим оператором БУТБ на азиатском направлении

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания China Merchants CHN-BLR Commerce and Logistics Company (CMCB), входящая в состав корпорации China Merchants Group, готова стать логистическим оператором Белорусской универсальной товарной биржи на азиатском направлении и оказывать активное содействие развитию биржевой торговли между Беларусью и Китаем. С таким предложением выступил начальник управления по развитию бизнеса CMCB Чжан Лун во время визита в центральный офис БУТБ в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Официально оформить партнерские отношения БУТБ и CMCB планируется путем подписания меморандума о сотрудничестве. При этом, по словам представителя китайской компании, логистика не единственная перспективная сфера для взаимодействия с биржей. "У нас есть много крупных клиентов, которые хотели бы покупать пиломатериалы и другую продукцию белорусского производства, а на бирже, как нам известно, сосредоточены практически все ведущие экспортеры. Считаю, что объединение нашего опыта в области логистики с вашими возможностями как международной торговой площадки обеспечит мощный синергетический эффект и будет способствовать росту взаимного товарооборота между нашими странами. Вместе с тем помимо логистических услуг мы готовы предложить сотрудничество в банковской и страховой сферах. На наш взгляд, это позволит упростить расчеты белорусских компаний с китайскими контрагентами, а также нивелировать определенные риски, связанные с трансграничной торговлей. Иными словами, логистика - это лишь первый шаг на пути к долгосрочному стратегическому партнерству между нашими организациями", - заявил представитель CMCB.

Со своей стороны первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков подтвердил заинтересованность биржи в установлении партнерских отношений с CMCB, подчеркнув приоритетное значение китайского рынка с точки зрения реализации экспортного потенциала биржевой площадки.

"В прошлом году биржевой экспорт пиломатериалов составил около 2 млн куб.м. В нынешнем году, по нашим прогнозам, этот показатель превысит 3 млн куб.м. Если ваших клиентов интересуют ритмичные поставки крупных объемов белорусской пилопродукции, то биржа для этого оптимальный инструмент. Не менее перспективные товарные позиции для экспорта в Китай - сухое молоко и рапсовое масло. У нас уже имеется успешный опыт реализации этих товаров на китайский рынок с доставкой железнодорожным транспортом. При этом биржа контролирует исполнение сделок, а за счет партнерства с China Merchants мы сможем предложить участникам более гибкие логистические решения. Что касается импорта из Китая, то одна из самых востребованных позиций на биржевых торгах - аминокислоты. Уверен, среди ваших клиентов найдутся компании, готовые поставлять в Беларусь эту продукцию. Спрос на нее, как правило, очень высокий", - отметил Андрей Новиков.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-