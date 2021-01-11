Китайская компания впервые закупила рапсовое масло на БУТБ

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская компания впервые закупила рапсовое масло на Белорусской универсальной товарной бирже. Объем пилотной сделки составил 200 т, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Ранее китайские компании приобретали на бирже исключительно лесоматериалы. Цель пробной закупки - отработка механизма поставок на китайский рынок белорусского рапсового масла и другой сельхозпродукции через биржевую площадку. "Сейчас рапсовое масло - одна из самых востребованных товарных позиций у иностранных участников биржевых торгов. Только за прошлый год сумма экспортных сделок составила более $40 млн. До сих пор основными рынками сбыта были страны Европы. Поэтому для расширения географии экспорта мы привлекли потенциальных покупателей из Китая, один из которых и совершил сделку. Ожидается, что после исполнения первого контракта закупки рапсового масла через биржу станут регулярными, а их объемы существенно увеличатся", - рассказал Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 января на БУТБ аккредитованы 4936 иностранных компаний, в том числе 31 из Китая.-0-