Китайская Sinomach хочет расширить присутствие в Беларуси

Во время встречи. Фото НАИП

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская компания Sinomach заинтересована расширить присутствие в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве инвестиций и приватизации по итогам встречи с делегацией Sinomach.

Делегацию компании возглавил заместитель главы регионального центра корпорации Sinomach в Беларуси Пэй Чао. Он сообщил о планах расширить присутствие компании на белорусском рынке. Особый интерес представляют проекты по утилизации твердых коммунальных отходов, долгосрочные социальные проекты и проекты в сфере экологии.

НАИП представил дополнительные инвестиционные возможности для китайской компании и выразил готовность оказать дальнейшее содействие в реализации инвестиционных проектов.

China Sinomach Heavy Industry Corporation - одна из крупнейших в Китае государственных корпораций. Она является одним из ведущих разработчиков и производителей машиностроительного оборудования, входит в список Fortune 500. С 2014 года Sinomach является мажоритарным акционером индустриального парка "Великий камень". Резидентом парка также выступает дочернее предприятие YTO.-0-