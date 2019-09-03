Китайские компании планируют закупать через белорусскую биржу сырье и готовую продукцию

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские компании Shenzhen Blue-Bridge Investment Holding Со Ltd и SinoGiant International Со Ltd планируют закупать через биржевые торги сырье и готовую продукцию. Это намерение было озвучено по итогам встречи с представителями китайских компаний в центральном офисе Белорусской универсальной товарной биржи при участии Национального агентства инвестиций и приватизации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Во время переговоров основное внимание было уделено конкретным аспектам работы на электронных торговых площадках биржи - от момента аккредитации и размещения заявки на продажу или покупку до поставки и расчетов между контрагентами.

В частности, гостей интересовали показатели биржевого товарооборота с китайскими компаниями, особенности реализации на экспорт лесоматериалов и сельхозпродукции (в первую очередь мяса говядины и птицы), возможности логистики, механизмы формирования биржевых цен, статистическая и аналитическая информация по биржевой торговле.

"Китайские бизнесмены высоко оценили внедренную на БУТБ систему сопровождения биржевых сделок и контроля за их исполнением, прежде всего возможность использования при расчетах субсчета биржи по принципу "поставка против платежа", а также наличие у биржи собственной арбитражной комиссии, призванной разрешать хозяйственные споры" - отметили в пресс-службе.

В качестве первого шага сотрудничества БУТБ предложила сформировать перечень конкретных товарных позиций, в приобретении которых заинтересована китайская сторона.

Биржа также выразила готовность оказывать содействие в аккредитации и консультировании китайских компаний при дальнейшем обучении и работе на электронных торговых площадках.

Shenzhen Blue-Bridge Investment Holding Со Ltd - комплексная холдинговая группа с головным офисом в Шэньчжэне и филиалами в Гуанчжоу, Сямыне и Токио (Япония), успешно завершившая более 50 инвестиционных сделок по слияниям и поглощениям, финансовому консультированию с общим объемом транзакций более 15 млрд юаней.

SinoGiant International Со Ltd - компания, которая специализируется в областях информационного обслуживания, искусственного интеллекта и передовых технологий производства, зарегистрирована в Гонконге.-0-