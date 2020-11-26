Китайские компании в октябре закупили пиломатериалы через БУТБ на сумму более $1 млн

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские компании в октябре закупили пиломатериалы через Белорусскую универсальную товарную биржу на сумму более $1 млн, что значительно выше среднемесячного показателя, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"С октября наблюдается повышенная активность китайских компаний на биржевых торгах. Одна из причин - упрощение процедуры аккредитации. В результате за это время на биржевую площадку пришли 4 новых участника, при том что всего в этом году на бирже аккредитовались 13 компаний-резидентов Китая. Такой прирост непосредственным образом отразился на сумме сделок по закупке пиломатериалов, которая в октябре превысила $1 млн", - рассказал Роман Янив.

Помимо продукции лесопромышленного комплекса, в число перспективных биржевых товаров, востребованных на китайском рынке, входит рапсовое масло, свекловичный жом, мясо, сахар и молокопродукты. Количество обращений китайских компаний, заинтересованных в закупке этой продукции, в последнее время заметно увеличилось.

"Экономика Китая раньше всех справилась с негативными последствиями пандемии коронавируса, и сегодня по многим товарным позициям эта страна является крупнейшим импортером. До сих пор через биржу в Китай поставлялись преимущественно пиломатериалы, но есть основания полагать, что в ближайшей перспективе экспортная номенклатура расширится, в первую очередь за счет продукции АПК", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-