Китайские специалисты проводят инспекцию белорусских производителей жома сахарной свеклы

Во время встречи. Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Главного таможенного управления КНР во главе с заместителем директора таможни Нинбо Чаоян Чжу прибыла в Беларусь для выездной инспекции белорусских производителей жома сахарной свеклы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Делегация планирует посетить открытые акционерные общества "Жабинковский сахарный завод", "Скидельский сахарный комбинат", "Городейский сахарный комбинат" и "Слуцкий сахарорафинадный комбинат". По результатам инспекции запланировано проведение итоговой встречи в Минсельхозпроде Беларуси.
Ранее Беларусь и Китай подписали протокол санитарных и фитосанитарных требований для экспорта жома сахарной свеклы из Беларуси на китайский рынок.-0-