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Китайский бизнес настроен на развитие сотрудничества с Беларусью в различных сферах

Экономика 03.05.2019 | 18:33
Михаил Мясникович и Сю Жунмао
Михаил Мясникович и Сю Жунмао

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности реализации новых совместных проектов обсуждались сегодня на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с делегацией Конфедерации китайских предпринимателей реэмигрантов во главе с председателем, членом постоянного комитета Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Сю Жунмао, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи
Во время встречи

Михаил Мясникович подчеркнул, что в Беларуси дорожат хорошими отношениями с Китаем. Особой вехой в их истории стал 2016 год, когда главы двух государств подписали совместную декларацию об установлении отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. "Активизировалось сотрудничество по всем направлениям: политическое, экономическое, инвестиционное. В Беларуси этому очень рады", - сказал спикер. Всепогодный характер двустороннего взаимодействия позволяет двигаться в создании предложенного председателем КНР Си Цзиньпином сообщества единой судьбы, добавил он.

Сю Жунмао
Сю Жунмао

В конце апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил визит в Китай, во время которого провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и заместителем председателя КНР Ван Цишанем. "Встречи, которые прошли в Пекине, действительно открывают новую страницу как многостороннего, так и двустороннего сотрудничества", - убежден руководитель верхней палаты белорусского парламента.

Среди преимуществ партнерства с Беларусью - выгодное географическое положение, развитая система логистики и транспортных коммуникаций, надежная производственная база и высококвалифицированные рабочие кадры.

Товарооборот между странами по итогам 2018 года составил $3,8 млрд. Однако это далеко не предел. По мнению Михаила Мясниковича, у двух стран есть потенциал для расширения сотрудничества в инвестиционной сфере. "Нам надо создавать больше совместных компаний. Мы также заинтересованы в привлечении китайских инвесторов, которые будут работать в Беларуси в качестве резидентов", - подчеркнул Михаил Мясникович. Хорошие возможности для этого предоставлены в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Кроме того, китайские компании могли бы активно сотрудничать с ООО "Бремино групп", реализовывать свои проекты в промышленно-логистическом комплексе "Бремино-Орша", где инвесторам также предоставляются льготы и преференции.

В свою очередь Сю Жунмао отметил, что в качестве приоритетных направлений партнерства с Беларусью китайский бизнес рассматривает транспорт и логистику, деревообработку, создание высокотехнологичных производств, телекоммуникационные технологии, импорт продовольствия.

Особое внимание он уделил укреплению гуманитарных связей и развитию сотрудничества в сфере туризма.

Сю Жунмао добавил, что делегация находится с визитом в Беларуси два дня. "Но за это время интерес к ней как к партнерскому региону только усилился. В сотрудничестве присутствует очень большая взаимодополняемость. Беларусь - крупный транспортный узел в евроазиатском регионе, и мы могли бы использовать это преимущество для извлечения максимальной выгоды от сотрудничества в торговле, экономике, гуманитарной сфере", - считает он.

В состав китайской делегации входят более 20 представителей крупных компаний, работающих в области управления научно-техническими и индустриальными парками, туризма, гостиничного бизнеса и так далее.

Во время встречи представители китайских компаний задали Михаилу Мясниковичу вопросы, касающиеся практических аспектов двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов, что подчеркивает их высокий интерес к работе на белорусском рынке. Председатель Совета Республики дал разъяснения по всем поднятым темам. Кроме того, делегации дополнительно были предоставлены информационные материалы по интересующим вопросам.

Как добавил в завершении встречи глава китайской делегации, успехи Китая в последние десятилетия обеспечены во многом за счет привлечения иностранных инвестиций, значительная доля которых - от зарубежных компаний, возглавляемых выходцами из Китая.-0-

Фото Николая Петрова

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Теги
Беларусь-Китай, бизнес, Мясникович, сотрудничество
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