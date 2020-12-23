Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений открыт в "Великом камне"

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений открыт сегодня в индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

Центр станет первой в парке комплексной площадкой для развития инновационного предпринимательства и научно-технического сотрудничества. Здесь будут размещаться исследовательские лаборатории, зоны для инкубации и акселерации стартапов, центр испытаний и мелкосерийного производства, зал демонстрации научно-технических достижений.

Объект построен на Пекинском проспекте за счет технико-экономической помощи КНР. Пятиэтажное здание общей площадью около 19 тыс. кв.м имеет сложную геометрическую форму в виде математического знака бесконечности.

Как отметил глава администрации парка "Великий камень" Александр Ярошенко, открытый сегодня центр - это ключевой и системообразующий проект для парка. Ставка делается на трансформацию научно-технических достижений, поскольку парк "Великий камень" - инновационный, высокотехнологичный проект будущего. "Исходя из этого, центр задумывался как площадка, чтобы дать толчок развитию стартапов, проектов, которые могут пройти путь от идеи до коммерческого воплощения", - пояснил Александр Ярошенко.

Уже образован пул финансовых участников, которые помогут стартапам. Кроме того, они смогут рассчитывать на консалтинговую, юридическую, бухгалтерскую поддержку. Но чтобы стать субъектом инновационной деятельности в открывшемся центре, нужно будет пройти конкурсный отбор.

Субъектам инновационной деятельности будут предоставлены льготы, аналогичные тем, которые есть у резидентов парка. Через два года при успешной реализации проекта они могут стать резидентами "Великого камня".

"Мы проанализировали, что если не поддерживать стартапы, то их успех составляет всего 15-20%. Но зарубежный опыт, в том числе китайский, показывает, что активное содействие и поддержка инновационных идей увеличивает этот процент до 75-80%", - добавил Александр Ярошенко.

Генеральный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Янь Ган назвал открытие этого центра исторической вехой. "Это первый центр сотрудничества в области научно-технических достижений, который был построен за рубежом за счет китайской технико-экономической помощи. Это означает, что Китай поднимается на еще более высокий уровень в области научно-технического и научно-исследовательского сотрудничества с зарубежными странами", - отметил Янь Ган.

Среди тех, кто будет работать в открывшемся центре, - Китайско-белорусский инновационный центр промышленных технологий, который создан Национальной академией наук Беларуси и Академией наук провинции Гуандун (КНР). В I квартале 2021 года здесь также заработает программа "Искра", которая будет помогать развитию научно-исследовательских проектов двух стран.

Янь Ган уверен, что в 2021 году все площади инновационного центра будут сданы в аренду. "Надеюсь, что у нас еще будет второй центр инкубации научно-технических достижений", - добавил он.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы почти 70 резидентов из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-