Китайско-белорусский центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений планируют построить за год

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений в "Великом камне" планируют построить за год. Об этом сообщил сегодня глава администрации парка Александр Ярошенко на церемонии, во время которой был дан старт проекту по строительству центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Строительство и развитие Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" идет с положительной динамикой. И очередным шагом реализации совместного проекта станет строительство центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений. Уверен, что ровно через год мы все здесь соберемся по поводу открытия центра, - сказал Александр Ярошенко - Китайско-белорусская совместная компания по развитию парка и Китайская корпорация металлургии и строительства МСС15 выполнят строительство качественно и в срок".

Объект будет построен за счет китайской технико-экономической помощи (около 160 мл юаней). Здесь будет проводиться демонстрация образцов и предлагаться информация по изготовленной продукции для последующего оформления прав собственности, подписания контрактов. Научно-технический центр займется экспериментами, испытаниями, тестированием и мелкосерийным производством.

Здание центра будет выполнено в виде сложной геометрической фигуры, напоминающей математический символ "бесконечность", как выражение потенциальной бесконечности сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений двух стран. Это будет пятиэтажное здание общей площадью около 19 тыс. кв.м. В частности, в нем разместятся демонстрационный и многофункциональный залы, торговые площадки, центры по сотрудничеству в области коммерциализации, по работе бизнес-инкубатора и проведению испытаний, центр промежуточных испытаний и мелкосерийного производства научно-технических достижений, занимающийся предварительными экспериментами. Также по проекту здесь будут лаборатории, производственные цеха для проведения пробных испытаний, центр по тестированию и пр.

Как отметил замминистра экономики Дмитрий Матусевич, сегодня именно знания и высокие технологии определяют эффективность экономики, позволяют кардинально повысить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и обеспечить безопасность. "Задачи, которые предстоит решать центру трансформации научно-технических достижений, беспрецедентны по своему масштабу и значению, но я абсолютно уверен в осуществлении всех намеченных нами планов", - подчеркнул он. Замминистра сказал, что центр станет одним из инструментов достижения Беларусью к 2025 году ВВП на уровне $100 млрд в год.

В церемонии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин.-0-