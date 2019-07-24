Китайско-европейский поезд с белорусской молочной продукцией прибыл в Чэнду

24 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китайско-европейский контейнерный поезд с белорусской молочной продукцией прибыл в международный железнодорожный порт города Чэнду китайской провинции Сычуань, сообщили БЕЛТА в генконсульстве Беларуси в Шанхае.

Генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель принял участие в церемонии встречи поезда в Чэндуском международном железнодорожном порту. Эшелон в составе 41 контейнера, который преодолел за 13 дней расстояние более чем 10 тыс. км от Минска до Чэнду и пересек границы Беларуси, России, Казахстана и Китая, стал первым в этом году, прибывшим в провинцию Сычуань в рамках экономического пояса Шелкового пути. Примечательно, что поезд прибыл именно в железнодорожный порт Чэнду, занимающий первое место в Китае по объему международных железнодорожных грузовых перевозок.

Поставка белорусской продукции стала результатом реализации контракта о сотрудничестве между крупнейшей в Шанхае корпорацией Greenland и ЗАО "Мясо-молочная компания". В планах китайской корпорации - существенно нарастить многоплановое взаимовыгодное сотрудничество с Беларусью.

В ходе намеченного на конец июля визита в Беларусь председателя правления корпорации Чжан Юйляна компания намерена подписать с Министерством сельского хозяйства и продовольствия меморандум о поставке в Китай в следующем году белорусской пищевой продукции на $100 млн, инвестировать в гостиничный комплекс Беларуси, открыть в Шанхае павильон товаров из Беларуси и ресторан белорусской кухни. О серьезности этих намерений свидетельствует решение компании о поставке из Беларуси в Китай в ближайшие месяцы еще двух контейнерных поездов с молочной продукцией.

При посещении Чэнду Валерий Мацель встретился с руководством канцелярии внешних связей и департамента коммерции провинции Сычуань и обсудил вопросы активизации межрегионального двустороннего сотрудничества, наращивания поставок на рынок провинции белорусской продукции. Речь шла и о проведении в Чэнду в ноябре этого года белорусско-китайского сельскохозяйственного форума.-0-

Фото генконсульства Беларуси в Шанхае