30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клайпедский порт будет инвестировать в инфраструктуру для привлечения грузов из Беларуси. Об этом сообщил директор по инфраструктуре, и.о. гендиректора дирекции Клайпедского государственного морского порта Видмантас Паукште сегодня на белорусско-литовском транспортном форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Видмантас Паукште, Клайпедский порт входит в топ-5 по грузообороту на Балтийском море, ежегодно этот показатель растет в среднем на 7%. Это мультимодальный порт, что отличает его от соседей. Поток грузов из Беларуси ежегодно растет: если в 2013 году было перевалено 9 млн т грузов, то сейчас этот показатель составляет почти 15 млн т в год.

"Несмотря на эти цифры, дирекция Клайпедского государственного морского порта и государство решили инвестировать, чтобы эти потоки росли и дальше, чтобы мы могли создать условия для своих партнеров и друзей из Беларуси", - сказал Видмантас Паукште.

По его словам, инвестиционная программа на ближайшие четыре года очень амбициозна. Она включает в том числе строительство причалов и углубление Клайпедского порта.

"Сейчас наше внимание сосредоточено на том, чтобы мы могли принять все самые большие суда, которые могут войти в Балтийское море", - добавил Видмантас Паукште.

Клайпедский государственный морской порт - самый северный незамерзающий порт на восточном побережье Балтийского моря. Это важный транспортный узел Литвы, соединяющий морские, сухопутные и железнодорожные маршруты. В 2018 году грузооборот порта составил 46,6 млн т - это рекордный показатель за всю историю.-0-